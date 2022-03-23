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Плющенко: надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь

Плющенко: надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о необходимости проводить турниры как внутреннего уровня, так и международного, а также организовать аналог серии Гран-при.

«Соревноваться всё равно надо. Нужно проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь – всех желающих.

Я уже высказал предложение: почему бы не запустить в России серию турниров по принципу Гран-при? В те же самые даты проводить шесть этапов и финал. Но не для шести финалистов, а сделать две группы, чтобы было 10 или 12 человек.

Совсем без соревнований нельзя. Думаю, годика через два мы вернёмся на международную арену, и к этому надо быть готовыми», – приводит слова Плющенко RT.

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