Плющенко: в Ванкувере-2010 у меня однозначно было состояние, как у Трусовой в Пекине-2022

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сравнил эмоции Александры Трусовой после серебра Игр-2022 со своим состоянием после вторых мест в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010.

В США Плющенко проиграл соотечественнику Алексею Ягудину, а в Канаде – американцу Эвану Лайсачеку, в активе которого не было четверных прыжков. Трусова с пятью четверными в произвольном прокате не сумела ликвидировать отрыв от Щербаковой после короткой программы.

«В Солт-Лейк-Сити я проиграл по делу. Лёша был просто сильнее. Он психологически выстоял, да и катался блестяще. Поэтому я не стыжусь того поражения. У меня был сильный соперник, который одним фактом своего существования толкал меня вперёд, а я — его. Ванкувер — да, это однозначно было состояние, как у Трусовой. Правда, реакция была прежде всего на систему судейства и низкую стоимость четверных. Я знал, что Мишин в любой ситуации будет за меня. А вот федерация фигурного катания тогда меня не поддержала и, увы, даже не подала протест: я был единственным, кто исполнил в короткой программе каскад 4—3, но при этом всего на 1,5 балла опередил Эвана Лайсачека. Поэтому уже на этом этапе стало понятно, что и как будет дальше происходить. Но я рад тем не менее, что именно из-за моего спича на пресс-конференции и возмущения значительной части мировой прессы и болельщиков Международный союз конькобежцев в очередной раз изменил систему судейства, существенно повысив цену за четверные прыжки», — приводит слова Плющенко RT.