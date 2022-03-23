Сакамото: без российских фигуристок меня вдруг стали считать претенденткой на золото

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье. Сакамото лидирует, опережая бельгийку Луну Хендрикс на 5 баллов.

«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась. Дело не в результате, просто это последний раз, когда я катаю эти две программы, поэтому хотела выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100% довольна.

Я катала на высокой скорости. Прыжки были не очень качественными, но всё же я смогла их исполнить, так что всё хорошо. Обычно я плохо выступаю на чемпионатах мира, поэтому хочу закончить и короткую, и произвольную программу идеальным прокатом. Прошедшие три недели были не такими уж замечательными, но на чемпионате мира нам нужно выиграть три квоты на следующий год», — сказала Сакамото на пресс-конференции.