Сакамото: без российских фигуристок меня вдруг стали считать претенденткой на золото

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье. Сакамото лидирует, опережая бельгийку Луну Хендрикс на 5 баллов.
«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась. Дело не в результате, просто это последний раз, когда я катаю эти две программы, поэтому хотела выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100% довольна.
Я катала на высокой скорости. Прыжки были не очень качественными, но всё же я смогла их исполнить, так что всё хорошо. Обычно я плохо выступаю на чемпионатах мира, поэтому хочу закончить и короткую, и произвольную программу идеальным прокатом. Прошедшие три недели были не такими уж замечательными, но на чемпионате мира нам нужно выиграть три квоты на следующий год», — сказала Сакамото на пресс-конференции.
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