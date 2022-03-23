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Плющенко: с удовольствием готовы взять Шаботову в сборную России

Плющенко: с удовольствием готовы взять Шаботову в сборную России
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко отреагировал на исключение из сборной Украины фигуристки Анастасии Шаботовой, которая в социальных сетях поставила лайк под постом, в котором Плющенко поддержал спецоперацию на Украине.

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы её взять в сборную России, ждём её. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя.

А России вообще ничего нельзя делать. Отстаивать свои права нельзя, мы не будем больше слабой страной. Курс, взятый президентом, правильный, всем надо сплотиться и быть вместе, отстаивать нашу Родину и страну», – приводит слова Плющенко Metaratings.

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