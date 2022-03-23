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На церемонии открытия ЧМ-2022 зрители стоя аплодировали украинским фигуристам

На церемонии открытия ЧМ-2022 зрители стоя аплодировали украинским фигуристам
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Французская фигуристка Натали Пешала, выступавшая в танцах на льду, представила на церемонии открытия чемпионата мира – 2022 в Монпелье украинскую команду, в состав которой вошли Максим Никитин, Александра Назарова, Иван Шмуратко, София Голиченко, Артем Даренский. Зрители в зале встали и в течение минуты аплодировали спортсменам.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине. Если Международный союз конькобежцев (ISU) не изменит правила, на следующий чемпионат мира, куда будут допущены россияне и белорусы, они смогут выставить только по одному участнику в каждом виде программы. На ЧМ-2022 у России было максимальное число квот (по три участника).

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