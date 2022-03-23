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Анна Щербакова рассказала, как в детстве сама себе сменила причёску

Анна Щербакова рассказала, как в детстве сама себе сменила причёску
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как в детстве неожиданно для всех сменила причёску и показала результат.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

«Думаю, для многих девочек это не удивительная история, когда берёшь в руки ножницы и решаешь сама подкорректировать причёску. Многие это делают осознанно или с какой-то идеей. Я же просто занималась своими делами, увидела ножницы, ни секунды не раздумывая, взяла прядь посередине и срубила её под корень. Даже не особо интересовалась, что там получилось, продолжила заниматься своими делами.

На следующее утро мама как обычно заплетала меня на тренировку. Думаю, вы можете представить, что там было. Но я выбрала очень интересную тактику – отрицание. На все вопросы: «Что это?» «Зачем ты это сделала?» отвечала, что ничего не знаю, ничего не делала и вообще без понятия, как это произошло. Вот такая интересная история», – рассказала Щербакова в своём телеграм-канале.

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