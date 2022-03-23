Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко рассказал, как не допустил перехода Ламбьеля в группу Мишина

Плющенко рассказал, как не допустил перехода Ламбьеля в группу Мишина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как не допустил перехода в группу своего тренера Алексея Мишина швейцарского фигуриста Стефана Ламбьеля.

«Знаю ли, насколько спортсмены бывают ревнивыми? Знаю. Но тогда надо закрывать вопрос иным путём, как в своё время сделал я сам, когда узнал, что Алексей Николаевич думает о том, чтобы взять в группу Стефана Ламбьеля. Мишин тогда пришёл на тренировку и говорит: мол, есть такое предложение. И озвучил сумму, о которой шла речь. Я сразу тренеру сказал: не надо брать, я дам больше. И всё. Это были очень большие деньги, но вопрос был снят.

Эмоции или чисто практические соображения? Скорее, второе. Я знал, что Ламбьель — это сильный спортсмен. Что Мишин даст ему хорошую историю, и мне станет гораздо сложнее с ним соревноваться. Вообще, фигурное катание устроено во всём мире таким образом, что не тренер платит спортсменам, а спортсмены — тренеру. Тем более в частных школах. Тот же Крикет-клаб в Торонто, где тренирует Брайан Орсер, зарабатывает огромные деньги только на том, что фигуристы платят за членство», — приводит слова Плющенко RT.

«Скоро пятерные будешь делать». Плющенко разгромно проиграл Тутберидзе, но не унывает «Скоро пятерные будешь делать». Плющенко разгромно проиграл Тутберидзе, но не унывает
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022