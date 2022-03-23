Плющенко рассказал, как не допустил перехода Ламбьеля в группу Мишина

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как не допустил перехода в группу своего тренера Алексея Мишина швейцарского фигуриста Стефана Ламбьеля.

«Знаю ли, насколько спортсмены бывают ревнивыми? Знаю. Но тогда надо закрывать вопрос иным путём, как в своё время сделал я сам, когда узнал, что Алексей Николаевич думает о том, чтобы взять в группу Стефана Ламбьеля. Мишин тогда пришёл на тренировку и говорит: мол, есть такое предложение. И озвучил сумму, о которой шла речь. Я сразу тренеру сказал: не надо брать, я дам больше. И всё. Это были очень большие деньги, но вопрос был снят.

Эмоции или чисто практические соображения? Скорее, второе. Я знал, что Ламбьель — это сильный спортсмен. Что Мишин даст ему хорошую историю, и мне станет гораздо сложнее с ним соревноваться. Вообще, фигурное катание устроено во всём мире таким образом, что не тренер платит спортсменам, а спортсмены — тренеру. Тем более в частных школах. Тот же Крикет-клаб в Торонто, где тренирует Брайан Орсер, зарабатывает огромные деньги только на том, что фигуристы платят за членство», — приводит слова Плющенко RT.