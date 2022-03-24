Украинская спортивная пара Голиченко и Даренский снялась с произвольной программы на ЧМ

Украинская спортивная пара София Голиченко и Артём Даренский не выступит в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

Украинским фигуристам потребовалось 6 дней, чтобы добраться на сбор в Турин (Италия). У них не было много времени на тренировки перед приездом во Францию, поэтому они решили сняться с произвольной программы. В короткой программе Голиченко и Даренский заняли 13-е место из 14 участников.

«Хотим поблагодарить всех за огромную поддержку. Было очень много украинских флагов, аплодисментов, из-за чего нам было легко кататься», — приводит слова Даренского пресс-служба ISU в «Твиттере».

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия на чемпионате мира из-за ситуации на Украине.