Украинская спортивная пара Голиченко и Даренский снялась с произвольной программы на ЧМ
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Украинская спортивная пара София Голиченко и Артём Даренский не выступит в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье (Франция).
Украинским фигуристам потребовалось 6 дней, чтобы добраться на сбор в Турин (Италия). У них не было много времени на тренировки перед приездом во Францию, поэтому они решили сняться с произвольной программы. В короткой программе Голиченко и Даренский заняли 13-е место из 14 участников.
«Хотим поблагодарить всех за огромную поддержку. Было очень много украинских флагов, аплодисментов, из-за чего нам было легко кататься», — приводит слова Даренского пресс-служба ISU в «Твиттере».
Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия на чемпионате мира из-за ситуации на Украине.
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