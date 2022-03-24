Расписание второго дня чемпионата мира по фигурному катанию

В четверг, 24 марта, в Монпелье (Франция) пройдёт второй день чемпионата мира по фигурному катанию. Завершится турнир 26 марта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание второго соревновательного дня турнира.



Фигурное катание. Расписание чемпионата мира — 2022

24 марта

13:15 — мужчины, короткая программа

20:20 — спортивные пары, произвольная программа



Состав участников

Мужчины

Александр Власенко (Венгрия)

Донован Каррильо (Мексика)

Марк Городницкий (Израиль)

Грэм Ньюберри (Великобритания)

Бурак Демирбога (Турция)

Никита Старостин (Германия)

Роман Садовский (Канада)

Адам Гагара (Словакия)

Николай Майоров (Швеция)

Ли Си Хён (Южная Корея)

Иван Шмуратко (Украина)

Маурицио Цандрон (Австрия)

Михаил Селевко (Эстония)

Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

Владимир Самойлов (Польша)

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Камден Пулкинен (США)

Илья Малинин (США)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Кевин Аймоз (Франция)

Винсент Чжоу (США)

Кадзуки Томоно (Япония)

Маттео Риццо (Италия)

Ча Джун Хван (Южная Корея)

Морис Квителашвили (Грузия)

Юма Кагияма (Япония)

Киган Мессинг (Канада)

Сёма Уно (Япония)

Денис Васильев (Латвия)

Даниэль Грассль (Италия)



Спортивные пары

Мириам Циглер и Зеверин Кифер (Австрия)

Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада)

Эвелин Уолш и Треннт Мишо (Канада)

Дорота Брода и Педро Бетегон Мартин (Испания)

Камий Ковалёв и Павел Ковалёв (Франция)

Зои Джонс и Кристофер Бояджи (Великобритания)

Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)

Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт (Германия)

Хейли Эстер Копс и Евгений Краснопольский (Израиль)

Рику Миура и Риюти Кихара (Япония)

Дарья Данилова и Михел Тсиба (Нидерланды)

Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (США)

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США)

Напомним, российские спортсмены не принимают участие в соревнованиях.



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