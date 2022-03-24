Татьяна Тарасова обратилась к Елене Радионовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к бронзовому призёру чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елене Радионовой. В настоящее время Радионова, которая в сентябре 2020 года объявила о завершении карьеры, является хореографом и уже поставила новый показательный номер чемпионке Европы 2020 года Алёне Косторной.
«Ленок, твори, сочиняй, дерзай!» — написала Татьяна Тарасова в своих социальных сетях, обращаясь к Радионовой.
23-летняя Радионова — бронзовый призёр чемпионата мира (2015), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионка России (2015), первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).
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