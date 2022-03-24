Татьяна Навка жёстко высказалась о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что думает о допинг-скандале с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.
«Скандал с Валиевой? Думаю, что был высосан из пальца. Мы видели отвратительное поведение международных спортивных чиновников, их издевательства над девочкой.
Я надеюсь, что эта неприятная история её закалит, сделает сильнее, она выстоит и ещё добьётся больших побед. И завоюет золотую олимпийскую медаль для России. А этим людям должно быть стыдно за то, как они себя проявили», — цитирует Навку «Спорт день за днём».
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