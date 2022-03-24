Роднина рассказала о возможных причинах отсутствия тройных акселей у фигуристок на ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении спортсменок на чемпионате мира в Монпелье (Франция). Короткую программу выиграла японка Каори Сакамото, отказавшаяся от сложных элементов. Напомним, что в соревнованиях не участвуют россиянки, которых отстранили от турнира.



«Что касается причины отсутствия тройных акселей у девушек в короткой программе на ЧМ, наверное, у этого есть несколько причин. Нет конкуренции, а главное, что чемпионаты мира после ОИ — жалкое зрелище. Все устали, знаю по себе. Те, кто были около пьедестала на ОИ, мечтают подняться на пьедестал. Поэтому, сильно не рискуют. Наверное, и возможностей нет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.