«Потому что не умеют». Жулин — об отсутствии тройных акселей в короткой программе на ЧМ

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал то, что ни одна из фигуристок не исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье.

«Девушки не стали исполнять тройные аксели из-за отсутствия россиянок? Нет, потому что не умеют», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Российские фигуристки пропускают чемпионат мира из-за отстранения, наложенного Международным союзом конькобежцев (ISU). Тройной аксель в короткой программе исполняют Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Алёна Косторная.

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