Плющенко назвал чемпионат мира в Монпелье без российских фигуристов игрой в одни ворота
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что думает о чемпионате мира в Монпелье, который проходит без российских фигуристов. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных турниров в соответствии с рекомендациями МОК.
«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще мир не может без России. Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в одни ворота.
Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, всё разрешится и в скором времени мы снова будем выступать», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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