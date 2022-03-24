Евгений Плющенко стал готовить письма для перевода исключённой украинки Шаботовой в Россию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что стал готовить письма в отношении фигуристки Анастасии Шаботовой, исключённой из сборной Украины. Шаботову исключили за то, что в социальных сетях она поставила лайк под постом, в котором Плющенко, возглавляющий тренерскую академию «Ангелы Плющенко», поддержал спецоперацию на Украине.
«В настоящий момент я готовлю письма в ФФККР, Федерацию фигурного катания Украины и ISU, чтобы спортсменке в ускоренном порядке разрешили выступать и тренироваться в России, поскольку происходит абсурдная ситуация. Девушка, у которой только начинается спортивная судьба, наказывается за лайк к фотографии. Со своей стороны мы готовы её всячески поддержать. Её карьера не может оборваться за лайк», — приводит слова Плющенко ТАСС.
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