Журналист принёс извинения Меган Дюамель за оскорбления в эфире. Глава ISU тоже извинился

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях, канадская фигуристка Меган Дюамель сообщила, что ей принесли извинения за нанесённые оскорбления. Ранее Дюамель заявила об оскорблениях в свой адрес, которые были произнесены во время трансляции чемпионата мира в официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев (ISU).

По словам спортсменки, извинился не только комментатор Саймон Рид, но и президент Международной федерации конькобежцев (ISU) Ян Дейкема.

«Надеюсь, все мы насладимся прекрасным катанием сегодня. Я получила персональные извинения от Саймона Рида и президента ISU. Не думаю, что на данном этапе нужны публичные извинения. Я принимаю и уважаю их извинения», — написала Дюамель в своём «твиттере».

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