ISU отстранил от работы комментаторов, оскорбивших Меган Дюамель

В Международном союзе конькобежцев (ISU) сделали заявление по ситуации с оскорблениями в адрес олимпийской чемпионки Меган Дюамель, сделанными в ходе трансляции чемпионата мира на официальном YouTube-канале организации. Ранее Дюамель сообщила, что ей уже принесли извинения, причём не только комментатор, но и глава ISU Ян Дейкема.

«ISU шокирован языком, использованным двумя комментаторами, который никоим образом не отражает точку зрения организации. ISU решительно осуждает любые заявления дискриминационного или предвзятого характера.

В спорте и в нашем обществе нет места оскорбительным высказываниям, замечаниям и поведению. ISU предпринял мгновенные действия со своим поставщиком услуг, чтобы немедленно отстранить обоих комментаторов. Ни один из них не будет освещать в дальнейшем какие-либо соревнования по фигурному катанию для ISU.

Вскоре последует внутреннее расследование. ISU принёс г-же Дюамель свои искренние извинения за неуместное и неприемлемое поведение двух комментаторов», — отмечается в заявлении ISU в «Твиттере».

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