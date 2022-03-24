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Энберт: без российских спортсменов развитие фигурного катания может замедлиться

Энберт: без российских спортсменов развитие фигурного катания может замедлиться
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Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира – 2022, который проходит в Монпелье (Франция).

«Отсутствие сильных спортсменов во всех видах спорта очевидно. Чемпионат мира предполагает, что на нём будут самые лучшие фигуристы. Наверное, на данный момент получается, что без российских девочек чемпионат выглядит не таким сильным.

Всё происходящее не очень хорошо влияет на развитие спорта: и четверные прыжки, и красивое катание рождаются благодаря конкуренции. Без российских спортсменов развитие фигурного катания может замедлиться. Надеюсь, в скором времени мы сможем наблюдать соревнования лучших спортсменов планеты», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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