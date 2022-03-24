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Канадская журналистка восхитилась реакцией зрителей на прокат фигуриста из Украины

Канадская журналистка восхитилась реакцией зрителей на прокат фигуриста из Украины
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Известный канадский спортивный журналист Беверли Смит восхитилась реакцией французских болельщиков на прокат короткой программы украинского фигуриста Ивана Шмуратко на чемпионате мира – 2022.

Шмуратко прыгнул тройной аксель, упал с каскада тройной лутц – тройной тулуп и исполнил тройной флип во второй половине программы. За свой прокат он получил 73,99 балла и перед произвольной программой занимает 22-е место.

«Какой момент: представитель Украины Иван Шмуратко получил аплодисменты за прокат короткой программы, несмотря на падение с каскада тройной лутц – тройной тулуп. Даже тренер прослезился. Он стоял в «кисс энд край», держа руку на сердце, а ему всё продолжали аплодировать. Это больше, чем фигурное катание. Он был в украинской тренировочной майке, а не в костюме», — написала Смит на своей странице в «Твиттере».

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