Канадская журналистка восхитилась реакцией зрителей на прокат фигуриста из Украины

Известный канадский спортивный журналист Беверли Смит восхитилась реакцией французских болельщиков на прокат короткой программы украинского фигуриста Ивана Шмуратко на чемпионате мира – 2022.



Шмуратко прыгнул тройной аксель, упал с каскада тройной лутц – тройной тулуп и исполнил тройной флип во второй половине программы. За свой прокат он получил 73,99 балла и перед произвольной программой занимает 22-е место.

«Какой момент: представитель Украины Иван Шмуратко получил аплодисменты за прокат короткой программы, несмотря на падение с каскада тройной лутц – тройной тулуп. Даже тренер прослезился. Он стоял в «кисс энд край», держа руку на сердце, а ему всё продолжали аплодировать. Это больше, чем фигурное катание. Он был в украинской тренировочной майке, а не в костюме», — написала Смит на своей странице в «Твиттере».