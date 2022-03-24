Писеев: в финале Спартакиады Сакамото в шестёрку могла бы выйти, но не выше

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил проходящий во Франции чемпионат мира по фигурному катанию, от участия в котором отстранены российские спортсмены.

«Слежу ли я за ЧМ по фигурному катанию без россиян? Я получаю лишь информацию в плане того, кто какое место занял, а так, абсолютно всё равно, не смотрел. И особого желания смотреть нет. Но когда говорят, прыгают 3 и 2 оборота, эта там американка прыгает, она очень довольна, что стала призёром в короткой программе, это уже говорит об уровне чемпионата.

Вы знаете, у нас сейчас был финал Спартакиады. Это было два дня тому назад, я из Сочи прилетел. И девочки выступали по первому разряду, так вот две из них, из этих перворазрядниц, которым 12-13 лет, они прыгали четыре оборота. Вот это уровень. И мы думали, а какое же место займёт Сакамото вот в финале Спартакиады, где у нас участвуют перворазрядницы, ну где-то мы посчитали, что в шестёрку она бы могла выйти, но не выше.

Могли бы ли иностранные спортсменки претендовать на высокие места на ЧМ в присутствии россиянок? Естественно, нет. О чём говорить? Я вам рассказываю о том, что у нас перворазрядницы прыгают уже четыре оборота. Вот уровень российского фигурного катания на сегодняшний день», — приводит слова Писеева «ВсёПроСпорт.ру».