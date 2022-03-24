Морис Квителашвили: всё время на связи с тренерами, на ЧМ со мной делегация из Грузии

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате мира во Франции.

Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, вынужден был отправиться во Францию без наставника.

«Хорошее впечатление от проката, я совсем не нервничал. Жаль, что первый прыжок был сделан с ошибкой, а потом пришлось исполнять каскад во второй половине программы. Только это немного смутило, в остальном я очень хорошо готов.

Я всё время на связи со своими тренерами, и тут я не один, со мной делегация из Грузии, это большая поддержка для меня. Также смог приехать тренер пары Павел Слюсаренко, так что мы работаем и стараемся показать максимум. Последние две недели я тренировался в Италии, в Бергамо, вместе с Маттео Риццо, очень благодарен нашим итальянским друзьям, которые предоставили нам возможность тренироваться и не испытывать недостаток льда. После Олимпиады мы сразу приступили к тренировкам, так как знали, что времени мало, подготовка была хорошей. Моя цель — откатать чисто, а судьи оценят», — сказал Квителашвили после проката.