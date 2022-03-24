Илья Малинин рассказал, сколько четверных будет исполнять в произвольной программе на ЧМ

Молодой американский фигурист Илья Малинин прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате мира.
Малинин стал вторым на чемпионате США, но не был включён в американскую команду на Олимпиаду-2022. На первенстве планеты за короткую программу он получил более 100 баллов и занимает четвёртое место.
«Чувствую облегчение и радость оттого, что я здесь и представляю сборную США. Четверной лутц сегодня я сделал лучше, чем на чемпионате США. По ощущениям, я провёл больше времени в воздухе и выезд получился чище, удалось прыгнуть на скорости. В произвольной программе у меня запланировано четыре четверных прыжка – лутц, сальхов и два тулупа.
Моя мама часто очень волнуется, поэтому она не захотела приходить, чтобы не слишком нервничать. Думаю, она будет довольна моим прокатом, когда мы увидимся в отеле. Обычно, как и сегодня, рядом со мной мой отец, рядом с ним я чувствую себя намного спокойнее», — сказал Малинин после проката.
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