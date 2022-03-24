Иван Шмуратко: хочу дать украинцам надежду, чтобы они могли мной гордиться

Украинский фигурист Иван Шмуратко прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате мира в Монпелье (Франция).
«Сегодня я катал свою программу со всем украинским народом. Горжусь тем, что я украинец и представляю свою страну на международной арене. Люди сейчас на Украине не думают о спорте, о фигурном катании, о чемпионатах мира, они думают о том, чтобы выжить, защитить себя, свои семьи, нашу страну. Со своей стороны сделаю всё, чтобы дать людям надежду, чтобы они могли мной гордиться. Благодарен всем людям, которые стоят на стороне Украины и помогают нам. Сейчас нет такого понятия, как тренировки и подготовка, у нас сейчас другие ценности.
Почему выступал не в костюме, а в форме Украины? Сейчас нет места для разных цветов, поэтому решил кататься в цветах своей страны с флагом на груди», — сказал Шмуратко после проката.
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