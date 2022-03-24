Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию
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С 25 по 27 марта в Саранске пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием спортсменов сборной России. В первый день состоится прыжковый фестиваль, в котором, в отличие от 2021 года, примут участие не только одиночники (женщины и мужчины), но и спортивные пары.
В субботу и воскресенье будут соревноваться две команды, капитанами которых стали олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. 26 марта участники покажут короткие программы, а на следующий день – произвольные.
Кубок Первого канала. Расписание
25 марта, пятница
18:00 Прыжковый фестиваль (трансляция – в 23:35).
26 марта, суббота
17:00 Короткая программа (трансляция – в 17:45)
27 марта, воскресенье
17:00 Произвольная программа (трансляция – в 17:15)
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