Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

С 25 по 27 марта в Саранске пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием спортсменов сборной России. В первый день состоится прыжковый фестиваль, в котором, в отличие от 2021 года, примут участие не только одиночники (женщины и мужчины), но и спортивные пары.

В субботу и воскресенье будут соревноваться две команды, капитанами которых стали олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. 26 марта участники покажут короткие программы, а на следующий день – произвольные.

Кубок Первого канала. Расписание

25 марта, пятница

18:00 Прыжковый фестиваль (трансляция – в 23:35).

26 марта, суббота

17:00 Короткая программа (трансляция – в 17:45)

27 марта, воскресенье

17:00 Произвольная программа (трансляция – в 17:15)