Фигурист выступил в форме Украины вместо костюма. Это отметил только один судья

Украинский фигурист Иван Шмуратко в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье (Франция) выступал в тренировочной форме сборной своей страны.
Комментируя прокат, Шмуратко сказал, что «сейчас нет места для разных цветов, поэтому решил кататься в цветах своей страны с флагом на груди».
Фото: Joosep Martinson/Getty Images
Как следует из итогового протокола, нарушение костюма отметил только один судья, и снижения фигурист не получил.
По итогам короткой программы Шмуратко занял 22-е место, получив от судей 73,99 балла. В программе он исполнил тройной аксель, упал с каскада тройной лутц – тройной тулуп и чисто сделал тройной флип во второй половине программы, за что получил надбавку.
Произвольную программу, в которую Шмуратко отобрался, мужчины покажут в субботу, 26 марта.
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