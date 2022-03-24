Фигурист выступил в форме Украины вместо костюма. Это отметил только один судья

Украинский фигурист Иван Шмуратко в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье (Франция) выступал в тренировочной форме сборной своей страны.

Комментируя прокат, Шмуратко сказал, что «сейчас нет места для разных цветов, поэтому решил кататься в цветах своей страны с флагом на груди».

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Как следует из итогового протокола, нарушение костюма отметил только один судья, и снижения фигурист не получил.

По итогам короткой программы Шмуратко занял 22-е место, получив от судей 73,99 балла. В программе он исполнил тройной аксель, упал с каскада тройной лутц – тройной тулуп и чисто сделал тройной флип во второй половине программы, за что получил надбавку.

Произвольную программу, в которую Шмуратко отобрался, мужчины покажут в субботу, 26 марта.