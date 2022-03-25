«Ущербное мнение». Ирина Роднина ответила канадской журналистке на слова о ЧМ без россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила канадской журналистке Беверли Смит на её слова о россиянах. Ранее Смит, комментируя итоги короткой программы у женщин на чемпионате мира в Монпелье, написала: «Вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое».
«У них наступила минута славы. После Олимпиады чемпионат мира всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворённые начинают потирать руки, что у них есть возможность добраться до пьедестала. Мы не будем их воспитывать.
У нас самое большое количество медалей и побед. Я уже 40 с лишним лет как закончила выступать, а мой результат ещё никто не побил. Таких примеров у нас очень много: и в танцах, и в одиночном, и в парном катании. Ущербный чемпионат, ущербное мнение», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».
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