«Нет России? Нет проблем». Американская журналистка — о ЧМ по фигурному катанию
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Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала отсутствие российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил россиян от международных турниров.
Вчера 24 марта, на чемпионате мира завершились соревнования в парном катании. Победу одержали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.
«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото ЧМ в парном катании», — написала журналистка на своей странице в социальной сети «Твиттер».
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