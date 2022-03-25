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Татьяна Навка эмоционально высказалась об отстранении россиян от международных турниров

Татьяна Навка эмоционально высказалась об отстранении россиян от международных турниров
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась на тему отстранения российских фигуристов от международных соревнований. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил россиян от международных турниров.

«История мирового фигурного катания без наших спортсменов уже не будет такой яркой, как могла бы быть. В связи с политизированными решениями, ограничениями, волной хейта и булинга нашим спортсменам остаётся только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший! Да, это сложно, тяжело, и ориентир, выработанный годами на ОИ как на вершину спортивной карьеры, сейчас стоит на паузе. Без нас в этом году пройдёт ЧМ, но это уже будет не чемпионат сильнейших с сильнейшими, это будут игры без одних из лучших. И это объективно!

Сейчас нашим фигуристам особенно требуется наша поддержка, энергия и внимание! Я с нетерпением жду и буду смотреть Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт 25-27 марта 2022 года в Саранске! Насладимся праздником фигурного катания, чистого спорта и нашими ребятами!» — написала Навка.

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