Татьяна Навка эмоционально высказалась об отстранении россиян от международных турниров

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась на тему отстранения российских фигуристов от международных соревнований. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил россиян от международных турниров.
«История мирового фигурного катания без наших спортсменов уже не будет такой яркой, как могла бы быть. В связи с политизированными решениями, ограничениями, волной хейта и булинга нашим спортсменам остаётся только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший! Да, это сложно, тяжело, и ориентир, выработанный годами на ОИ как на вершину спортивной карьеры, сейчас стоит на паузе. Без нас в этом году пройдёт ЧМ, но это уже будет не чемпионат сильнейших с сильнейшими, это будут игры без одних из лучших. И это объективно!
Сейчас нашим фигуристам особенно требуется наша поддержка, энергия и внимание! Я с нетерпением жду и буду смотреть Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт 25-27 марта 2022 года в Саранске! Насладимся праздником фигурного катания, чистого спорта и нашими ребятами!» — написала Навка.
- 25 марта 2022
-
09:28
-
09:15
-
08:23
-
08:16
-
07:57
-
00:46
-
00:37
-
00:14
- 24 марта 2022
-
23:58
-
23:38
-
22:45
-
20:48
-
20:28
-
20:04
-
19:51
-
19:30
-
19:09
-
18:49
-
18:44
-
18:09
-
17:56
-
17:39
-
17:33
-
16:30
-
16:11
-
14:46
-
12:32
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:11
-
10:54
-
10:53
-
09:43
-
09:23