«Непрофессионально». Тренер Кондратюка рассказала «секрет» о Марке на ОИ-2022 в Пекине

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская, под чьим руководством занимается олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк, рассказала историю, которая случилась со спортсменом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Сейчас секрет расскажу. Ситуация перед выходом на шестиминутную разминку: минута до разминки, а его нет. Врач команды побежал, забрал его из раздевалки. Марк вышел, поприветствовал зрителей, подъезжает ко мне: «Можно выйти?» Я говорю: «Сынок… шестиминутная разминка». «Я вас умоляю, мне очень надо».

Он вышел, он счастливый, но уставший морально. Он не успел надеть кофту, сверху просто накинул олимпийку, у него полузавязанные ботинки, пошёл завязывать. В итоге он разминался минуты три, наверное. Непрофессионально для Олимпийских игр, вот убейте меня», — цитирует Соколовскую Sport24.

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