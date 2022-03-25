«Непрофессионально». Тренер Кондратюка рассказала «секрет» о Марке на ОИ-2022 в Пекине

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская, под чьим руководством занимается олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк, рассказала историю, которая случилась со спортсменом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Сейчас секрет расскажу. Ситуация перед выходом на шестиминутную разминку: минута до разминки, а его нет. Врач команды побежал, забрал его из раздевалки. Марк вышел, поприветствовал зрителей, подъезжает ко мне: «Можно выйти?» Я говорю: «Сынок… шестиминутная разминка». «Я вас умоляю, мне очень надо».
Он вышел, он счастливый, но уставший морально. Он не успел надеть кофту, сверху просто накинул олимпийку, у него полузавязанные ботинки, пошёл завязывать. В итоге он разминался минуты три, наверное. Непрофессионально для Олимпийских игр, вот убейте меня», — цитирует Соколовскую Sport24.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 25 марта 2022
-
09:28
-
09:15
-
08:23
-
08:16
-
07:57
-
00:46
-
00:37
-
00:14
- 24 марта 2022
-
23:58
-
23:38
-
22:45
-
20:48
-
20:28
-
20:04
-
19:51
-
19:30
-
19:09
-
18:49
-
18:44
-
18:09
-
17:56
-
17:39
-
17:33
-
16:30
-
16:11
-
14:46
-
12:32
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:11
-
10:54
-
10:53
-
09:43
-
09:23