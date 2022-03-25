Марк Кондратюк рассказал, как «спас» Юдзуру Ханю на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов, россиянин Марк Кондратюк рассказал об общении с двукратным чемпионом Олимпийских игр, японцем Юдзуру Ханю. По словам Кондратюка, однажды он «спас» Ханю на тренировке.

«Пообщался — это громко сказано. Минут пять-десять поговорили с ним. Очень приятный, культурный человек. Просто так про фигурное поговорили, ничего такого. Я предложил ему что-нибудь прыгнуть, но у него болела нога, поэтому он не мог.

Сфотографировались, а потом я его «спас». Мы стояли почти в углу катка, и там Володя Литвинцев ехал, а Юдзуру спиной стоял, и они как-то катастрофически быстро приближаются… В итоге удалось предотвратить столкновение», — приводит слова Марка Sport24.

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