Марк Кондратюк рассказал о странных просьбах болельщиков

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов, россиянин Марк Кондратюк рассказал о странных просьбах со стороны болельщиков. По словам спортсмена, через него пытались познакомиться с фигуристками.

«Около ста человек пытались познакомиться через меня с какой-нибудь фигуристкой. «Передай той, чтобы она прочитала моё сообщение». «Передай другой, что я хочу с ней познакомиться». Это странно. В мою сторону ничего необычного не было, всё спокойно — нейтральное или положительное.

Где встречают? Пока ничего такого: на улице, в торговом центре. Про катки и спортивные мероприятия я даже не говорю, потому что там собираются люди, интересующиеся фигурным катанием. Естественно, они знают если не всех, то многих», — приводит слова Марка Sport24.

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