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Расписание третьего дня чемпионата мира по фигурному катанию

Расписание третьего дня чемпионата мира по фигурному катанию
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В пятницу, 25 марта, в Монпелье (Франция) пройдёт третий день чемпионата мира по фигурному катанию. Завершится турнир 26 марта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего соревновательного дня турнира.

Фигурное катание. Расписание чемпионата мира — 2022
25 марта
13:00 — танцы на льду, ритм-танец
20:00 — женщины, произвольная программа

Напомним, короткую программу у женщин выиграла Каори Сакамото. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Женщины. Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 80,32.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,00.
3. Мэрайя Белл (США) – 72,55.
4. Ён Ю (Южная Корея) – 72,08.
5. Алиса Лью (США) – 71,91.
6. Николь Шотт (Германия) – 67,77.

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