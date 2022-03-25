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На ЧМ впервые четыре фигуриста преодолели барьер в 100 баллов в короткой программе

На ЧМ впервые четыре фигуриста преодолели барьер в 100 баллов в короткой программе
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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), было установлено уникальное достижение. Впервые четыре участника короткой программы набрали более 100 баллов. Ранее этот порог удавалось преодолеть не более трём участникам турнира.

Короткую программу выиграл японец Сёма Уно, набравший 109,63 балла. Вторым стал его соотечественник Юма Кагияма (105,69), а тройку лучших замкнул японец Кадзуки Томоно (101,12). Четвёртое место занял Илья Малинин, представляющий США (100,16).

К тому же 12 из 30 участников короткой программы установили личные рекорды.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) – 109,63.
2. Юма Кагияма (Япония) – 105,69.
3. Кадзуки Томоно (Япония) – 101,12.
4. Илья Малинин (США) – 100,16.
5. Даниэль Грассль (Италия) – 97,62.
6. Винсент Чжоу (США) – 95,84.
7. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,61…
11. Денис Васильев (Латвия) – 90,95…
13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 85,83…
20. Михаил Селевко (Эстония) – 78,85…
22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,99…
27. Владимир Самойлов (Польша) – 60,71.

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