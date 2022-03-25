Щербакова призналась, что ей сложно представить себя капитаном на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анна Щербакова, являющаяся олимпийской чемпионкой, поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала. Она будет капитаном команды. Спортсменка призналась, что пока ей сложно представить себя в новой роли.



«Честно говоря, очень тяжело это представить. Если сравнивать с прошлым годом, у девочек была полностью роль капитанов, мне же надо будет и самой выступать на соревнованиях.



Пока не очень представляю, как этот будет выглядеть, как совместить поддержку команды и свои выступления, но постараюсь всё сделать на максимум», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.



Напомним, российских фигуристов отстранили от международных соревнований. Кубок Первого канала станет альтернативой для россиян, которые не могут выступить на крупных турнирах.

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