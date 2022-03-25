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Щербакова призналась, что ей сложно представить себя капитаном на Кубке Первого канала

Щербакова призналась, что ей сложно представить себя капитаном на Кубке Первого канала
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Российская фигуристка Анна Щербакова, являющаяся олимпийской чемпионкой, поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала. Она будет капитаном команды. Спортсменка призналась, что пока ей сложно представить себя в новой роли.

«Честно говоря, очень тяжело это представить. Если сравнивать с прошлым годом, у девочек была полностью роль капитанов, мне же надо будет и самой выступать на соревнованиях.

Пока не очень представляю, как этот будет выглядеть, как совместить поддержку команды и свои выступления, но постараюсь всё сделать на максимум», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Напомним, российских фигуристов отстранили от международных соревнований. Кубок Первого канала станет альтернативой для россиян, которые не могут выступить на крупных турнирах.

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