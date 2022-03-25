Стали известны составы команд на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала в Саранске начинается прыжковый фестиваль. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова стала капитаном красной команды. Победитель Игр-2022 в команде Марк Кондратюк – синей.
Составы команд на прыжковый фестиваль
Синяя команда
Камила Валиева
Елизавета Туктамышева
Евгений Семененко
Александр Самарин
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Майя Хромых
Вероника Жилина
Красная команда
Михаил Коляда
Андрей Мозалёв
Макар Игнатов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Софья Самоделкина
Аделия Петросян
Софья Акатьева
Фигуристы исполнят элементы ультра-си, которые будут оцениваться по действующей системе оценок ISU профессиональными судьями.
Каждый из участников исполнит сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.
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