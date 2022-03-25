Стали известны составы команд на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала в Саранске начинается прыжковый фестиваль. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова стала капитаном красной команды. Победитель Игр-2022 в команде Марк Кондратюк – синей.

Составы команд на прыжковый фестиваль

Синяя команда

Камила Валиева

Елизавета Туктамышева

Евгений Семененко

Александр Самарин

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Майя Хромых

Вероника Жилина



Красная команда

Михаил Коляда

Андрей Мозалёв

Макар Игнатов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Софья Самоделкина

Аделия Петросян

Софья Акатьева

Фигуристы исполнят элементы ультра-си, которые будут оцениваться по действующей системе оценок ISU профессиональными судьями.



Каждый из участников исполнит сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.