Команда красных захватила лидерство на Кубке Первого канала после соревнований пар

Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала начали спортивные пары.

Напомним, за команду синих выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. За команду красных — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Идеальные выбросы показали призёры Олимпийских игр Тарасова/Морозов, Мишина/Галлямов. Павлюченко не устояла на ногах после первого выброса, а Козловский упал после второго, рассмешив публику.

С подкрутками все пары справились отлично.

Победу одержали красные, набравшие 45,42 балла. В активе синих – 43,59.

Напомним, Кубок Первого канала проходит в Саранске. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова стала капитаном красной команды.