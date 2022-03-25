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Команда красных захватила лидерство на Кубке Первого канала после соревнований пар

Команда красных захватила лидерство на Кубке Первого канала после соревнований пар
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Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала начали спортивные пары.

Напомним, за команду синих выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. За команду красных — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Идеальные выбросы показали призёры Олимпийских игр Тарасова/Морозов, Мишина/Галлямов. Павлюченко не устояла на ногах после первого выброса, а Козловский упал после второго, рассмешив публику.
С подкрутками все пары справились отлично.

Победу одержали красные, набравшие 45,42 балла. В активе синих – 43,59.

Напомним, Кубок Первого канала проходит в Саранске. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова стала капитаном красной команды.

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