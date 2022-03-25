Команда Щербаковой с разгромным счётом победила в сольных прыжках на Кубке Первого канала

Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала продолжился противостоянием одиночников. Участники команд, чередуясь, выполняли элементы ультра-си.

Отличные прыжки в первой разминке получились у Софьи Акатьевой (четверной тулуп) и Александра Самарина (четверной лутц). Елизавета Туктамышева приземлила тройной аксель с небольшой ошибкой. Евгений Семененко рискнул пойти на четверной риттбергер, который не исполнял на соревнованиях в этом сезоне, но упал.

Во второй разминке порадовали качественными прыжками Анна Щербакова (четверной флип), Макар Игнатов (четверной риттбергер), Михаил Коляда и Андрей Мозалёв (оба — четверной тулуп). Марк Кондратюк допустил небольшую ошибку при исполнении четверного сальхова.

Синяя команда: Валиева, Туктамышева, Семененко, Самарин, Хромых, Жилина, Кондратюк (капитан).



Красная команда: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан).

Красные выиграли второй раунд, в котором исполнялись сольные прыжки ультра-си, со счётом 79,75:66,15.

После двух раундов счёт 2-0 в пользу красных. В следующем раунде одиночники исполнят каскады и будет разыграно два балла.