Анна Щербакова принесла победу своей команде в прыжковом фестивале Кубка Первого канала

Команда-победитель прыжкового фестиваля на Кубке Первого канала определилась в «серии буллитов». После трёх раундов счёт оказался равным – 2-2 – и капитаны назначили трёх фигуристов, которым было доверено исполнить привычные каскады – из двух или трёх прыжков, если один из них ойлер.



Анна Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв бились за честь красных, Марк Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко — за честь синих.



Лучший каскад удался Щербаковой. Четверной флип — ойлер — тройной сальхов на 20,86 балла. Не подкачали и остальные участники её команды, благодаря чему красные выиграли «серию буллитов» — 54,78:49,54.

Синяя команда: Валиева, Туктамышева, Семененко, Самарин, Хромых, Жилина, Кондратюк (капитан), Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин.



Красная команда: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан), Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский.

За победу в прыжковом фестивале красные получили 3 млн рублей, а синие – 2 млн.