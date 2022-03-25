Тарасова оценила мировой рекорд Пападакис и Сизерона в ритм-танце на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила мировой рекорд французского танцевального дуэта Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье.



«Пападакис и Сизерон — молодцы. Они достойны мирового рекорда. Честно говоря, танцуют выдающимся образом», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Пападакис и Сизерон за свой прокат на чемпионате мира в Монпелье получили от судей 92,73 балла и захватили лидерство. В оценке за компоненты за интерпретацию музыки — 10 баллов. Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 90,83 балла.