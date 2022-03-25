Кондратюк отказался отвечать на вопрос о том, как проходила жеребьёвка

Капитан команды синих Марк Кондратюк не стал отвечать на вопрос о том, как проходила жеребьёвка, распределившая участников по командам для участия в прыжковом фестивале на Кубке Первого канала.
«Без комментариев», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, в команде Кондратюка выступали Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Майя Хромых и Вероника Жилина.
За команду Анны Щербаковой боролись Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева.
Победитель прыжкового фестиваля определился после «серии буллитов». Им стала команда Щербаковой.
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