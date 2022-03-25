Марк Кондратюк рассказал, будет ли прыгать каскад из двух четверных на соревнованиях

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о каскаде четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов, благодаря которому он выиграл индивидуальный турнир прыжкового фестиваля на Кубке Первого канала.
«Увидел ли, что все вокруг были удивлены? По реакции вокруг понял, что кто-то да понял, что это такое.
Прыгал ли кто-то ещё сальхов так? Есть фигурист, катающийся за Польшу, я не помню, какие конкретно он прыгал, но какие-то подобные прыжки у него были.
Имеет ли смысл показать этот каскад на соревнованиях? Наверное, один раз, просто для того, чтобы быть первым. Но глобально это не имеет смысла. Сразу каскад убирает и пару элементов, пару четверных — их больше нельзя повторить. То есть просто, наверное, один раз — да. А по сути, это не имеет смысла.
Я не стал первым человеком, который этот каскад исполнил. Он сделан. Но он не будет официально засчитан. Неофициально, может, и первым. Не знаю. Просто я знал, что будет такой формат, где нужно будет исполнить очень сложный элемент, и мне показалось, что прыгать сальхов-ойлер-сальхов будет интереснее, чем флип, лутц», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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