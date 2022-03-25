Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон намекнули на завершение карьеры

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон прокомментировали победу в ритм-танце на чемпионате мира в Монпелье и намекнули на завершение карьеры.

«Мы надеялись на такое выступление, как сегодня. Нам не терпелось приехать сюда и выступить перед нашей публикой. Это было прекрасное ожидание, которое мотивировало нас тренироваться после Олимпийских игр, чтобы показать перед своими зрителями выступление, которое было технически лучше, чем в Пекине. Так что мы очень гордимся собой.

Произвольный танец завтра будет особенным для нас по многим причинам. Тот факт, что это происходит во Франции, особенно после Олимпиады, и мы можем кататься здесь все вместе. Это похоже на совпадение звёзд, и мы очень счастливы и рады поделиться этим, особенно с Мэдисон и Заком, с которыми разделили так много всего за последние годы. Будем очень скучать.

Связь с французской публикой и Францией особенно сильна здесь, в Монпелье. Этот чемпионат мира здесь важнее, чем любой старт в начале нашей карьеры, которую так здорово завершить здесь. Для нас это имеет большое значение.

Было, конечно, не так просто вернуться к тренировкам после Олимпиады. Конечно же, самое сложное признать, что этот чемпионат является завершением карьеры для некоторых из нас и концом главы. Сосредоточиться на прокатах, не думая об этом, — самая большая проблема на этой неделе», — сказали Пападакис и Сизерон после проката.