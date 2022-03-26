Плющенко отреагировал на слова журналистки из США об отсутствии россиян на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко отреагировал на высказывание американской журналистки Кристин Бреннан, которая заявила, что в отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира во Франции нет и проблем.

«Вчера канадская журналистка, сегодня американская… Это неполноценный чемпионат мира, потому что российские спортсмены – самые сильные. Пускай пока наслаждаются этими победами. Все понимают, что самые сильные пары у нас, будем продолжать тренироваться и готовиться, скоро всё это решится», – приводит слова Плющенко Metaratings.

Ранее Бреннан в своих соцсетях написала, что по российским фигуристам никто не будет скучать. До этого канадская журналистка Беверли Смит заявила, что «вздохнула с облегчением», потому что российских спортсменов и судей нет на чемпионате мира.