Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко отреагировал на слова журналистки из США об отсутствии россиян на ЧМ

Плющенко отреагировал на слова журналистки из США об отсутствии россиян на ЧМ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко отреагировал на высказывание американской журналистки Кристин Бреннан, которая заявила, что в отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира во Франции нет и проблем.

«Вчера канадская журналистка, сегодня американская… Это неполноценный чемпионат мира, потому что российские спортсмены – самые сильные. Пускай пока наслаждаются этими победами. Все понимают, что самые сильные пары у нас, будем продолжать тренироваться и готовиться, скоро всё это решится», – приводит слова Плющенко Metaratings.

Ранее Бреннан в своих соцсетях написала, что по российским фигуристам никто не будет скучать. До этого канадская журналистка Беверли Смит заявила, что «вздохнула с облегчением», потому что российских спортсменов и судей нет на чемпионате мира.

Новость по теме
«Нет России? Нет проблем». Американская журналистка — о ЧМ по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022