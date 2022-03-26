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Украинка Баюл восторженно отметила разнообразие фигуристок на пьедестале ЧМ-2022

Украинка Баюл восторженно отметила разнообразие фигуристок на пьедестале ЧМ-2022
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл восторженно высказалась о результатах женских соревнований на чемпионате мира – 2022 по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция).

Напомним, золотую медаль ЧМ завоевала японка Каори Сакамото (236,09 балла). Серебряным призёром стала Луна Хендрикс (217,70) из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью (211,19).

«Какой красивый женственный пьедестал. Напоминает разнообразие спортсменов как в 90-х. Мои поздравления», — написала Баюл в своих социальных сетях.

Российские фигуристки в турнире участия не принимают из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).

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