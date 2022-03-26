24-летняя японская фигуристка Сатоко Мияхара объявила о завершении карьеры

24-летняя японская фигуристка Сатоко Мияхара объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Отметим, что сегодня, 26 марта, у Мияхары день рождения.

«После последнего чемпионата Японии я долго думала о дальнейшей карьере. Все свои силы, как физические, так и ментальные (особенно в этом году), я отдала фигурному катанию. В прошлом году я закончила национальные соревнования с огромным удовлетворением. Но все же я решила уйти из соревновательного фигурного катания.

Я ни о чем не жалею. И у меня много идей о том, чем заниматься в будущем. Я хотела бы поблагодарить свою семью, тренеров, друзей, Федерацию, спонсоров, болельщиков и всех тех, кто поддерживал меня. Я не могу полностью выразить своё почтение. Спасибо большое. Но следите за новостями! Я сделаю все, что смогу, чтобы проявить себя в новой сфере», – написала Мияхара у себя в социальных сетях.

Мияхара за карьеру выиграла серебряную медаль чемпионата мира-2015 и бронзу на чемпионате мира в 2018-м году.