24-летняя японская фигуристка Сатоко Мияхара объявила о завершении карьеры

24-летняя японская фигуристка Сатоко Мияхара объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Отметим, что сегодня, 26 марта, у Мияхары день рождения.
«После последнего чемпионата Японии я долго думала о дальнейшей карьере. Все свои силы, как физические, так и ментальные (особенно в этом году), я отдала фигурному катанию. В прошлом году я закончила национальные соревнования с огромным удовлетворением. Но все же я решила уйти из соревновательного фигурного катания.
Я ни о чем не жалею. И у меня много идей о том, чем заниматься в будущем. Я хотела бы поблагодарить свою семью, тренеров, друзей, Федерацию, спонсоров, болельщиков и всех тех, кто поддерживал меня. Я не могу полностью выразить своё почтение. Спасибо большое. Но следите за новостями! Я сделаю все, что смогу, чтобы проявить себя в новой сфере», – написала Мияхара у себя в социальных сетях.
Мияхара за карьеру выиграла серебряную медаль чемпионата мира-2015 и бронзу на чемпионате мира в 2018-м году.
- 26 марта 2022
-
11:03
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:00
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:01
- 25 марта 2022
-
23:37
-
23:08
-
22:29
-
22:11
-
21:37
-
21:14
-
21:04
-
20:24
-
20:10
-
19:31
-
18:53
-
18:36
-
18:11
-
17:59
-
17:38
-
15:10
-
14:17
-
13:08
-
13:01
-
12:59
-
10:08
-
09:28
-
09:15
-
08:23
-
08:16
-
07:57