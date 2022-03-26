Каори Сакамото стала шестой чемпионкой мира в истории японского фигурного катания

Японская фигуристка Каори Сакамото стала шестой чемпионкой мира в истории Японии среди женщин. При этом Сакамото принесла своей стране первую медаль ЧМ с 2018 года.

Ранее чемпионаты мира выигрывали такие японские фигуристки, как Мидори Ито (1989 год), Юка Сато (1994), Сидзука Аракава (2004), Мики Андо (2007, 2011), Мао Асада (2008, 2010, 2014).

Фигурное катание. Чемпионат мира-2022. Монпелье, Франция

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70…

3. Алиса Лью (США) – 211,19.

4. Мэрайя Белл (США) – 208,66.

5. Ён Ю (Южная Корея) – 204,91.

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61

7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 196,55

8. Карен Чен (США) – 192,51.

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 188,50…

13. Екатерина Куракова (Польша) – 186,43.