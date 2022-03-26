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Александр Жулин назвал жалким подобием ЧМ по фигурному катанию без российских спортсменов

Александр Жулин назвал жалким подобием ЧМ по фигурному катанию без российских спортсменов
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о результатах женских соревнований на чемпионате мира в Монпелье (Франция), который проходит без россиянок. Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Напомним, золотую медаль ЧМ завоевала японка Каори Сакамото (236,09 балла). Серебряным призёром стала Луна Хендрикс (217,70) из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью (211,19).

«Жалкое подобие. Чемпионат мира без российских спортсменов, особенно в женском катании — ничто для меня. Выступай Щербакова, Трусова и Валиева, Сакамото в лучшем случае только при чьём-то падении, как было на Олимпиаде с Камилой Валиевой, была бы третьей. А так, в тройке не была бы, думаю», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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