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Тарасова оценила победу японки Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию

Тарасова оценила победу японки Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию во Франции.

Золотую медаль ЧМ завоевала Сакамото (236,09 балла). Серебряным призёром стала Луна Хендрикс (217,70) из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью (211,19).

«Почему фигуристки не выполнили ультра-си в произвольной программе? А чего им рисковать? Они знают, кто и на каком месте стоит.

Сакамото хорошо каталась. Каори себя зарекомендовала, стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Она хорошая спортсменка, но не самая сильная», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

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