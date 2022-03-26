Кореец Ча Джун Хван снялся с произвольной программы ЧМ-2022 из-за сломанного ботинка

Корейский фигурист Ча Джун Хван снялся с чемпионата мира в Монпелье из-за проблем с экипировкой. Об этом сообщает корейское издание Naver News.

При подготовке к турниру у 20-летнего корейца сломался правый ботинок. Спортсмен использовал накладку и выступал с ней в короткой программе, по итогам которой занял 17-е место (82,43 балла).

Сегодня, 26 марта, Ча Джун Хван должен был выступить во второй разминке.

Напомним, мужчины уже завершили выступление в короткой программе. Три первых места заняли японцы Сёма Уно, Юма Кагияма и Кадзуки Томоно. В данный момент проходит произвольная программа.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.

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