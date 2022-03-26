Команда Щербаковой или команда Кондратюка: за кого вы болеете на Кубке Первого канала?
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Вчера, 25 марта, Кубок Первого канала по фигурному катанию открылся прыжковым фестивалем. Команда-победитель определилась в «серии буллитов». После трёх раундов счёт оказался равным – 2-2 – и капитаны назначили трёх фигуристов, которым было доверено исполнить привычные каскады – из двух или трёх прыжков, если один из них ойлер.
Анна Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв бились за честь красных, Марк Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко — за честь синих.
Лучший каскад удался Щербаковой, благодаря чему красные выиграли «серию буллитов» — 54,78:49,54.
Предлагаем пройти опрос на тему: «Красная машина» Щербаковой или «Время первых» Кондратюка: за какую команду на Кубке Первого канала болеете вы?»
Синяя команда: Валиева, Туктамышева, Семененко, Самарин, Хромых, Жилина, Кондратюк (капитан), Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин.
Красная команда: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан), Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский.
Красная команда: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан), Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский.
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